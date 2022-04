Governo deve publicar decreto de recuperação fiscal do Simples e MEI Com a nova norma, empresas com dívidas tributárias poderão se inscrever no programa de renegociação nos próximos dias Governo deve publicar decreto do recuperação fiscal do Simples e MEI

Governo deve publicar decreto de recuperação fiscal para Simples e MEI Marcello Casal Junior/Agência Brasil - 21.1.2022

O governo federal deve publicar ainda nesta semana um decreto com as medidas compensatórias para a renúncia fiscal com a abertura do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) para empresas no regime Simples e para MEI (microempreendores individuais).

Com o decreto, os beneficiários poderão se inscrever no programa de renegociação de dívidas tributárias nos próximos dias. A informação da publicação do decreto é do deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e relator do Refis do Simples na Câmara dos Deputados.

O projeto do Refis do Simples foi aprovado no ano passado pelo Congresso com votação expressiva, mas vetado no início de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) pela não indicação da fonte de compensação da renúncia fiscal, estimada em R$ 470 milhões.