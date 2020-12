Governo divulga datas de parcela extra do auxílio a 1,2 mi de pessoas São beneficiários que receberam a primeira parcela apenas em julho e agora terão direito a um novo pagamento, que acontece a partir do dia 21 Governo divulga datas da extensão do auxílio para 1,2 milhão de pessoas

Governo divulga novo calendário Marcelo Camargo/Agência Brasil - 21.07.2020

O governo federal divulgou nesta sexta-feira (11) o calendário de pagamento da parcela extra do auxílio emergencial a que terão direito pessoas que receberam o primeiro pagamento apenas em julho - o programa começou em abril. Cerca de 1,2 milhão de beneficiários terão direito a essa nova parcela, que será paga entre os dias 21 e 29 deste mês.

Quando o governo anunciou em setembro a extensão do auxílio emergencial até o final do ano, informou também que nem todos receberiam as últimas quatro parcelas previstas. Só têm direito a todos os pagamentos aqueles que estão no programa desde o início. Os que entraram em julho receberão, portanto, mais uma parcela.

O crédito para 1,2 milhão de beneficiários da extensão do auxílio emergencial na Poupança Social Digital da Caixa tem início no dia 21 para 900 mil nascidos de janeiro a setembro e segue no dia 23 com 100 mil aniversariantes de outubro. Mesma quantidade de novembro e dezembro, que recebem nos dias 28 e 29, respectivamente.

A Portaria nº 558 também define o calendário de pagamentos para pessoas que entraram com pedido de contestação no site da Dataprev até 23 de novembro e, após reanálise, foram consideradas elegíveis a receber a extensão do Auxílio Emergencial. Deste público de 859 cidadãos, quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe a primeira parcela no próximo domingo (13). O calendário é finalizado no dia 29 deste mês para os aniversariantes de dezembro, seguindo o ciclo 6 de transferências.

Outras 3.690 pessoas que tiveram o pagamento reavaliado em novembro, após atualizações nas bases de dados governamentais e que foram consideradas elegíveis a receber o Auxílio Emergencial também entram no ciclo 6 de pagamento, seguindo o mesmo calendário mencionado anteriormente para o crédito da primeira parcela.

O crédito em conta da segunda a quinta parcelas para essas 3,6 mil pessoas consideradas elegíveis ao auxílio emergencial segue o calendário para saque que tem início no dia 19 para nascidos em janeiro e fevereiro e termina em 27 de janeiro para os aniversariantes de dezembro.

Para as pessoas que recebem a parcela única de dezembro da extensão do auxílio amergencial, o calendário de saque se inicia em 21 de dezembro. Os cerca de 200 mil aniversariantes de janeiro e fevereiro poderão, já no mesmo dia do crédito, realizar a retirada do dinheiro das parcelas.

As informações são todas do Ministério da Cidadania, responsável pelo programa.

Até o momento, o Governo Federal investiu mais de R$ 270 bilhões no pagamento do auxílio emergencial e estima ter beneficiado diretamente 67,8 milhões de cidadãos.