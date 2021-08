Governo diz que ataque hacker não afetou sistema do Tesouro Direto

A- A+

Ministério da Economia, em Brasília Edu Andrade/Ministério da Economia - 19.01.2021

A Secretaria do Tesouro Nacional e a Bolsa de São Paulo (B3), responsável pela operação do Tesouro Direto, informaram nesta segunda-feira (16) que o ataque hacker sofrido na última sexta-feira (13) contra a rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional não afetou a plataforma do Tesouro Direto. "As compras e vendas continuam podendo ser realizadas normalmente", segundo o comunicado.

O Ministério da Economia identificou um ataque de ransomware à rede interna da secretaria na noite de sexta. Em nota, a pasta informou que "medidas de contenção foram imediatamente aplicadas e a Polícia Federal, acionada".

O ransomware é um tipo software malicioso (malaware) utilizado por cibercriminosos para infectar um computar ou uma rede, bloqueando o acesso ao sistema e critpografando os dados.

"Nesta primeira etapa, avaliou-se que a ação não gerou danos aos sistemas estruturantes da Secretaria do Tesouro Nacional, como o Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira) e os relacionados à Dívida Pública. As medidas saneadoras estão sendo tomadas", disse o ministério, em nota.

O ataque é mais um direcionado a órgão estatal nos últimos meses. Apenas o Ministério da Saúde sofreu duas tentativas de invasão. Em 2020, um dos sistemas que concentra informações do SUS (Sistema Único de Saúde) ficou mais de uma semana parcialmente fora do ar.

Também houve ataques ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ao STF (Supremo Tribunal Federal).