Governo do AM exonera secretárias após denúncias na CPI da Saúde Governador Wilson Lima (PSC) suspendeu pagamentos para aquisições de materiais, equipamentos e prestação de serviços no enfrentamento da covid-19

Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), dá entrevista à agência EFE pela internet Alex Mirkhan / EFE-EPA

As exonerações da secretária de Saúde do governo do Amazonas, Simone Papaiz, da secretária de Comunicação Social (Secom), Daniela Assayag, do procurador-chefe da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), João Paulo Marques; e da gerente de compras da Susam, Alcineide Figueiredo Pinheiro, foram publicadas nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial do estado.

Uma CPI de deputados estaduais apura denúncia de superfaturamento na compra de equipamentos para combate à pandemia da covid-19.

Em comunicado, Daniela Assayag disse que pediu exoneração. A CPI apura o envolvimento do marido dela na compra de respiradores superfaturados pelo governo de Wilson Lima (PSC).

O governador do Amazonas determinou a suspensão dos pagamentos da Secretaria da Saúde destinados a aquisições de materiais, equipamentos e prestação de serviços relacionados ao enfrentamento da covid-19. Também está suspensa a celebração de novos contratos e de aditivos com a mesma finalidade.

Deputados do Amazonas querem descobrir como o governo comprou respiradores errados e ainda pagou mais pelos equipamentos que deveriam salvar vidas durante a pandemia. Uma comissão de inquérito está ouvindo os responsáveis pela área da saúde no estado.

Suspensa pela justiça estadual duas vezes desde que foi instaurada, em maio, a CPI da Saúde investiga supostos desvios de recursos públicos do Amazonas entre 2011 e 2020.