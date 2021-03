Governo do Amapá anuncia 'lockdown' a partir de quinta-feira Em coletiva, governador Waldez Góes citou agravamento da pandemia no estado e assinou decreto que vai detalhar regras Governo do Amapá afirma que vai adotar 'lockdown' a partir de quinta

A- A+

O governador do Amapá, Waldez Góes Marcelo Loureiro/Governo do Amapá 09.03.2021

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou nesta terça-feira (16) que o estado adotará uma quarentena mais dura a partir das 6h de quinta-feira (18). Ele afirma que o estado enfrentará um "lockdown", com endurecimento em relação aos serviços não-essenciais.

As regras não foram detalhadas e deverão constar do decreto a ser publicado ainda nesta terça em Diário Oficial do Estado. As medidas valerão até o dia 24 de março.

Na coletiva, o governador apresentou dados epidemiológicos da covid-19 que apontam que o estado entrou na fase "roxa" de classificação de riscos, a mais grave, e que prevê esse aumento nas restrições.

Até o momento, o governo havia determinado restrições como toque de recolher às 21h, a proibição do transporte fluvial interestadual e a Lei Seca (proibido o consumo de bebida alcóolica em locais públicos).

"Todos as medidas restritivas serão acompanhadas de reforço na vacinação, no apoio às prefeituras e suporte econômico e social por parte do Estado", afirmou o governo.