Governo do DF entrega obras de pavimentação e iluminação em rodovia local Executivo investiu R$ 10 milhões para asfaltar rodovia na Fercal; governador também anunciou a construção de creches Governo do DF entrega obras de pavimentação e iluminação em rodovia local

A- A+

Ibaneis Rocha (MDB-DF) entrega obras na DF-205, na Fercal Foto: Renato Alves / Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) participou neste sábado (20) da entrega das obras de pavimentação da DF-205, na Fercal, região administrativa do DF a cerca de 30km de Brasília. Além do asfalto novo, o trecho ganhou uma nova iluminação de LED e uma ciclovia sinalizada. O GDF investiu R$ 10 milhões no empreendimento.

Os reparos na rodovia devem beneficiar cerca de 40 mil veículos que passam pelo local todos os dias. Ibaneis pediu ao administrador da cidade, Fernando Madeira, um estudo para que as obras sejam ampliadas. A ideia é atender os moradores de áreas rurais.

"Eu sei qual é a necessidade das pessoas que vivem nas áreas rurais e que precisam da nossa atenção para escoar a produção e levar isso para a cidade. Nada melhor que asfalto e iluminação para que os nossos produtos cheguem mais rápido e mais inteiros", disse o governador do DF.

Trecho de 8km da DF-205 ganhou asfalto, iluminação e ciclovia Foto: Anderson Parreira / Agência Brasília

O evento também contou com a participação do deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos-DF), do deputado distrital João Cardoso (Avante). Máximo afirmou que vai trabalhar para levar emendas parlamentares à região. "Vamos trazer emendas para a região e melhorar a vida das pessoas cada vez mais", ressaltou.

Creches

Ibaneis também anunciou que o governo vai investir na construção de creches para a população da Fercal. Uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados vai receber as novas construções. O processo de desapropriação do terreno já está em análise pela Terracap, a companhia imobiliária de Brasília.

"A gente espera que a gente termine de resolver essa questão nesses próximos dois meses para que a gente possa ajudar cada vez mais a comunidade", destacou o governador.