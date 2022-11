Governo do DF libera trânsito próximo à Praça dos Três Poderes Área estava fechada desde 31 de outubro para evitar vandalismo de grupos insatisfeitos com o resultado da eleição presidencial Governo do DF libera trânsito próximo à Praça dos Três Poderes

Brasil | Luiz Calcagno, do R7, em Brasília

A- A+

Bloqueio da Polícia Militar do DF na Esplanada dos Ministérios Luiz Calcagno/R7 - 31.10.2022

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal liberou o acesso à Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta segunda-feira (21). O local estava fechado desde 31 de outubro, após o segundo turno das eleições, por risco de manifestantes inconformados com o resultado do pleito presidencial ocuparem o espaço e vandalizarem prédios públicos.

De acordo com a pasta, a liberação aconteceu "após avaliação da equipe técnica das forças de segurança pública". Manifestantes permanecem acampados em frente ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano.

Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, toda a área central de Brasília permanece monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). O trabalho de acompanhamento da região reúne integrantes de diversas forças de segurança e há possibilidade de novo fechamento da Esplanada dos Ministérios em caso de previsão de manifestações nas proximidades.

"Esclarecemos que o trânsito de veículos na área central de Brasília pode ser interrompido de forma preventiva pela SSP/DF [Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal], eventualmente, quando são identificados possíveis atos públicos ou manifestações para a região, para garantir a segurança do público no local, impedindo que veículos e pessoas ocupem o mesmo espaço", informou a pasta.