Governo do DF planeja reabrir o comércio no dia 3 de maio Para que a abertura seja efetivada, Ibaneis Rocha disse que cada comércio precisa garantir o teste de covid-19 de cada um de seus funcionários Ibaneis Rocha

Governador diz que há espaço para reativar o comércio Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse nesta quinta-feira (16) que o comércio poderá reabrir suas portas a partir do dia 3 de maio. Para isso, no entanto, haverá algumas condições de higiene e proteção, além de restrições específicas.

Ibaneis disse que cada comércio precisa garantir o teste de covid-19 de cada um de seus funcionários. Além disso, precisa oferecer máscaras e álcool geral para todos os clientes que atender, além dos funcionários.

"Medidas específicas estão sendo negociadas com os setores de shoppings e academias, por causa de maiores aglomerações", disse Ibaneis. "Uma praça de alimentação, por exemplo, pode vir a ter restrições para entrega de comida, em vez do consumo local", comentou.

Em relação às escolas públicas e privadas, o prazo de fechamento permanece até 31 de maio. Há cerca de 600 mil alunos com aulas paralisadas. O DF foi o primeiro local no Brasil a decretar a suspensão das escolas.

Até agora, o Ministério da Saúde tem reafirmado que o pico do coronavírus tem previsão de ser atingido entre o fim de abril e início de maio entre as cidades com maiores números de casos. Esse prazo pode se estender para junho ou julho, dependendo da região. Ibaneis diz que a situação tem sido acompanhada diariamente e que há espaço para reativar o comércio.

"Acreditamos que seja mais prudente retomar o ensino somente em junho. Estou monitorando isso diariamente com minha equipe técnica. Quero a abertura dos comércios, mas tudo tem que se feito com bom senso. Vamos avaliar o comportamento da população" disse Ibaneis. "O comércio deve se preparar para comprar equipamentos de segurança e proteção. Vão ter que comprar máscaras para funcionários e usuários, além de fazer testes em todos os funcionários."

O DF tem hoje mais de 500 leitos de UTI à disposição de pacientes de covid-19, mas segundo Ibaneis, apenas 18 pessoas estão em situação grave e ocupam hoje esse espaço. Além disso, o DF conclui nos próximos dias a construção de um hospital de campanha, na estrutura do estádio Mané Garrincha.

Questionado sobre a saída de Luiz Henrique Mandetta e a escolha de Nelson Teich ao Ministério da Saúde, Ibaneis disse apenas que não conhecia o novo ministro, mas que tem uma "boa impressão". "Estava vendo o currículo dele, parece uma pessoa bem preparada."

Nos próximos dias, disse Ibaneis, o governo da capital federal vai aumentar os testes feitos em hospitais, de 600 exames por dia para cerca de 2.000 testes diários. Paralelamente, o governo vai iniciar a distribuição gratuita de 1 milhão de máscaras, que adquiriu junto à Federação das Indústrias de Brasília. As peças serão entregues em ônibus e metrô. "Cada passageiro vai receber duas máscaras", disse o governador.

Nesta quinta-feira (16), o DF atingiu 727 casos de covid-19 e 20 mortos. Dos casos confirmados, 432 (59%) são do sexo masculino, com média de idade de 42 anos.

