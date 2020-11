Do R7

Governo do DF tira sistemas online do ar após ação de hackers Ação ocorre na mesma semana em que invasão afeta funcionamento do STJ. Ministério da Saúde também reporta tentativa de ataque cibernético Governo do DF tira sistemas online do ar após tentativa de ataque hacker

Reprodução/TV Record

O governo do Distrito Federal informou nesta quinta-feira (5) que retirou parte de seus sistemas online do ar após identificar uma tentativa de ataque hacker. O caso acontece dois dias após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) ser alvo de um ataque cibernético que praticamente paralisa desde terça-feira (3) o funcionamento do órgão, que precisou suspender prazos processuais e orientar funcinários a não ligarem seus computadores.

O novo ataque foi comunicado pela Secretaria de Economia do governo do Distrito Federal, que aponta que retirou sistemas do ar "para garantir a segurança e integridade dos dados".

"Frente às suspeitas de ataques em órgãos da Justiça e do governo federal, a Subsecretaria de Tecnologia (Sutic) da pasta já estava em alerta máximo para possíveis tentativas e já trabalha para resolver o problema", informou a pasta.

Mais cedo, o Ministério da Saúde também informou que investiga possível invasão aos sistemas. Servidores em home office foram orientados a nem sequer acessar o sistema da pasta em seus computadores pessoais. A rede teria sido desativada às 9h30.

STJ

A invasão ao STJ levou o órgão a suspender prazos processuais até a próxima segunda-feira. A Polícia Federal investiga a ação dos criminosos, que teriam criptografado processos que tramitam no órgão para cobrar um "resgate".

O STJ recomendou a todos os seus ministros e servidores que não usem qualquer computador que esteja conectado a algum dos sistemas informatizados do tribunal, ao menos até que possa ser confirmada a segurança das conexões. Todos os funcionários estão em home office devido à pandemia da covid-19.