Governo do Maranhão autua Bolsonaro por não usar máscara Chefe do Executivo esteve em cidades do Estado na quinta e sexta-feira, causou aglomeração e atacou Flávio Dino

Na imagem, Bolsonaro em evento no Maranhão Isac Nóbrega/PR - 21.05.2021

O governo do Maranhão autuou nesta sexta-feira (21) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por gerar aglomeração e não usar máscara em agendas públicas em cidades do Estado.

A informação foi divulgada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) nas redes sociais. O auto de infração é com base na Lei Federal 14.019/2020, assinada pelo próprio Bolsonaro, que torna obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e privados. O valor inicial da multa é de R$ 2.000.

“Estamos vivendo uma fase especialmente desafiadora da pandemia. A equipe de saúde tem trabalhado muito. E hoje resolveu lavrar Auto de Infração contra o presidente da República pela promoção no Maranhão de aglomerações sem nenhum cuidado sanitário. A lei é para todos”, disse Dino.

Bolsonaro cumpriu agenda pública em cidades do Maranhão. Na última sexta-feira (21), esteve em Açailândia para a entrega simbólica de títulos de terra a assentados do Estado. Durante a cerimônia, o chefe do Executivo fez duras críticas ao governador.

"Lá na Coreia do Sul [na verdade, Coreia do Norte] tem uma ditadura, o ditador não é um gordinho? Na Venezuela, também uma ditadura, não é um gordinho lá o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão?", disparou o presidente, seguido por gritos "Fora, Flávio Dino" da plateia presente na cerimônia.

O governador do Maranhão comentou o ataque. "Bolsonaro anda preocupado com o meu peso, algo bem estranho e dispensável. Tenho ótima saúde física e mental. E estou ocupado com vacinas, pessoas doentes, medidas sociais, coisas sérias. Trabalho muito. Não tenho tempo para molecagens, cercadinhos e passeios com dinheiro público", afirmou.