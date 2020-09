Thiago Nolasco, da Record TV, com Mariana Londres

Governo e Congresso devem bater martelo sobre auxíllio Reunião está marcada para essa terça-feira entre o governo e líderes do Congresso no Palácio da Alvorada. Auxílio deve ser prorrogado até dezembro

Governo e Congresso devem bater martelo sobre prorrogação de auxíllio Carolina Antunes/PR - 12.08.2020



O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão se reunir nesta terça-feira (1º) com líderes do Congresso para apresentar a proposta de prorrogação do auxílio emergencial. O benefício deve ser estendido até dezembro. A dúvida é de qual será o valor, se R$ 300 mensais ou um pouco menos.

A reunião entre Executivo e Legislativo é importante porque para aprovar o auxílio em novo valor, que não os atuais R$ 600, é necessário o envio de um projeto de lei para o legislativo ou a edição de uma medida provisória. Se fosse apenas prorrogação no mesmo valor, como ocorreu com as parcelas de julho e agosto, não seria necessário o envio de um novo projeto. O R7 Planalto apurou que a prorrogação será enviada por medida provisória, que também precisa ser aprovada pelo parlamento.