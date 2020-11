Governo envia equipe para avaliar riscos e medidas em Pipa (RN)

Do R7

Vídeo mostrou banhistas tentando socorrer as vítimas Reprodução Redes Sociais

O governo federal enviará uma equipe técnica para a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, onde uma família morreu após o desabamento de uma falésia nesta terça-feira (17), para avaliar riscos e medidas de prevenção necessárias no local.

A equipe é composta dois técnicos da Defesa Civil, uma engenheira e um geólogo, e irá à praia potiguar por determinação do presidente Jair Bolsonaro, segundo o anúncio feito nesta quarta (18) no Twitter pelo ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho.

Família morreu após desabamento

Stela Marinho, o marido Hugo Mendes Pereira e Sol Marinho, bebê do casal, morreram na terça-feira (17) após o desabamento de parte de uma falésia em uma praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte.

A família ficou soterrada e, ao chegar no local, a Polícia Militar confirmou a morte dos três. Seus corpos foram velados na manhã desta quarta-feira.

Veja a nota do ministro Rogério Marinho na íntegra: