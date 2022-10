Governo estará pronto para fechar vias do DF para garantir as eleições neste domingo A administração distrital mandou cercar prédios e deixou integrantes da Segurança preparados para desviar o trânsito se necessário Governo estará pronto para fechar vias do DF para garantir as eleições neste domingo

Esplanada dos Ministérios estará aberta, mas sob constante vigilância das forças de segurança pública Ricardo Moraes/Reuters - 7.4.2010

O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e os ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Relações Exteriores estarão cercados durante todo este domingo (2), dia das eleições. O mesmo acontece com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Inicialmente, não há revisão de fechamento de vias e desvio do trânsito no Distrito Federal, mas isso pode mudar em caso de manifestações ou para dar fluidez ao tráfego, por exemplo.

As grades e os agentes de prontidão fazem parte do plano do Governo do DF para garantir a segurança das pessoas e do patrimônio e a continuidade do pleito até o fim do dia. Além dos prédios protegidos, a pasta reforçou o policiamento em 610 escolas que funcionarão como locais de votação. Homens e mulheres também estarão de olho nas regiões administrativas por câmeras de monitoramento.













































































"Estaremos durante todo o dia fazendo o monitoramento da Esplanada e, também, nas proximidades de locais de votação. Desta forma, qualquer mudança poderá ocorrer para garantia da segurança nesses locais", alertou o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo. O Detran-DF, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal vigiarão o trânsito nas vias brasilienses.









































Ação integrada

Ainda de acordo com o secretário, forças locais e nacionais atuarão de forma integrada para garantir a tranquilidade das eleições na capital federal. Os agentes já estão em ação desde sexta-feira (30). A Polícia Militar, por exemplo, fez a escolta das urnas e vai atuar na segurança dos locais de votação durante todo o dia. A Polícia Civil está encarregada da escolta de juízes eleitorais e de promotores e procuradores de Justiça.









































Delegacias de Polícia Civil e batalhões da Polícia Militar também receberão reforços. "Após avaliação de cenários e, também, experiência em pleitos anteriores, elaboramos um plano de atuação com atribuições para órgãos locais e federais", afirmou Júlio Danilo. Além disso, todo o processo será monitorado por servidores em campo e câmeras de videomonitoramento. "As imagens serão encaminhadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília [Ciob]", completou.

As forças de segurança do DF têm cerca de 20 mil homens e mulheres que trabalharão ou estarão de sobreaviso durante todo o domingo. O Ciob, que vai reunir a cúpula das corporações locais, também atuará em conjunto com Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Além disso, de acordo com uma nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do DF, "unidades especializadas das polícias Militar e Civil, como Choque, Cavalaria, Operações Aéreas, Policiamento com Cães e unidades de operações especiais (Bope e DOE), estarão de sobreaviso", por exemplo. E a Polícia Federal tem equipes em cada uma das 19 zonas eleitorais para fiscalizarem e aturam em caso de crime eleitoral.