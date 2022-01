Governo estuda MP de R$ 1 bilhão para atingidos por chuvas 

A- A+

Presidente citou as chuvas em Minas Gerais, Goiás e Bahia Redes sociais/Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (12) que discute com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a edição de uma MP (medida provisória) que destina R$ 1 bilhão a cidades atingidas pelas chuvas. O recurso seria usado para a reconstrução de estradas e rodovias.

“Ontem, discuti com Paulo Guedes que precisamos de crédito suplementar de mais ou menos R$ 1 bilhão para atender essas regiões com obras de infraestrutura, grande parte do asfalto virou farelo, e o Brasil não pode parar”, comentou o presidente em entrevista ao site Gazeta do Brasil, citando as chuvas recentes em Minas Gerais, Bahia e Goiás.

Em Goiás, enxurrada levou 30 pontes em cidades ao norte e noroeste do estado. Na GO-118, que liga Alto Paraíso de Goiás a Teresina de Goiás, o km 0 precisou ser interditado após ser engolido por uma cratera. Um carro caiu no buraco e três pessoas ficaram feridas.

Na Bahia, os temporais deixaram 30.915 desabrigados, 62.731 desalojados, 518 feridos e 154 cidades em situação de emergência. O número total de atingidos é de 715.634 pessoas, de acordo com o governo do estado.

Em Minas Gerais, as tempestades destruíram estradas e barragens, e colocaram 145 municípios em estado de calamidade pública. Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, o dique de uma barragem de sedimentos transbordou. Desde o início do período chuvoso, em outubro, 19 pessoas morreram no estado. O número de desabrigados totaliza 3.481. Já os desalojados somam 13.756 pessoas. O balanço é o mais recente divulgado pela Defesa Civil estadual.