Governo fecha contrato por mais 100 milhões de doses da Pfizer

Ministro Marcelo Queiroga anunciou novo contrato. Meta é de vacinar toda a população até dezembro Ueslei Marcelino/Reuters - 12.05.2021

O governo federal fechou nesta sexta-feira (14) novo contrato com a Pfizer por mais 100 milhões de doses da vacina para o Brasil, que chegarão entre setembro e dezembro de 2021. O novo acordo com o laboratório garante um total de 200 milhões de doses da farmacêutica até o fim do ano.

O anúncio da compra foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na manhã desta sexta-feira (14). “O Ministério da Saúde tem feito um esforço para obter mais doses e assim imunizar a população brasileira. O objetivo do Ministério é, até o final do ano, ter esse público todo vacinado”, disse Queiroga.

O primeiro contrato da Pfizer, assinado em março, já entregou 2,2 milhões de doses da vacina ao Brasil. Segundo o cronograma do ministério da Saúde, o resto das entregas deve chegar em junho (16 milhões de doses previstas) e no terceiro trimestre de 2021 (84 milhões).

O novo contrato foi fechado em meio à CPI da Covid, que investiga possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Nesta semana, os depoimentos do ex-secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, e do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, confirmaram que o governo federal não respondeu a ofertas que a farmacêutica fazia desde agosto de 2020.