Governo federal decreta estado de calamidade pública por causa de temporais em SP

Deslizamentos, quedas de árvores, morte, interdição de estrada e calamidade pública: as chuvas intensas e intermitentes ocorridas desde sábado (18) deixaram um cenário caótico por diversas regiões do estado de São Paulo Reprodução/Twitter/Prefeitura de São Sebastião-19/02/2023

As regiões do litoral paulista foram as mais afetadas. A cidade de São Sebastião, no litoral norte, precisou decretar, neste domingo (19), calamidade pública após o volume de chuva bater recorde, ultrapassando 600 milímetros em 24 horas. A prefeitura decidiu cancelar os eventos de Carnaval devido ao temporal e pede para que os moradores saiam de casa somente se necessário Divulgação/Prefeitura de São Sebastião

Em Ubatuba, o deslizamento de uma estrutura de pedra deixou uma criança de 7 anos morta, na madrugada de hoje. O desabamento ocorreu próximo à casa da vítima



Reprodução/Twitter/Prefeitura de São Sebastião-19/02/2023

A região de Caraguatabuba também foi afetada. Na imagem é possível ver uma árvore quase caindo e carros destruídos

Reprodução/Redes sociais

A rodovia Mogi-Bertioga foi totalmente interditada após uma cratera se abrir, no trecho de Biritima Mirim, também devido a intensidade das chuvas. Uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) está no local avaliando a situação para definir os procedimentos necessários ao restabelecimento do tráfego

Reprodução/Redes sociais

Também foi registrado uma enchente intensa praia de Iporanga, no Guarujá, litoral sul do estado



Reprodução/Gabriella Cohn Monteiro

De acordo com a moradora Gabriella Cohn Monteiro, a água chegou a atingir até casas e hotéis. Ela e a família estão ilhados. 'Os eventos de Carnaval que estavam marcados foram todos cancelados', contou ao R7



Reprodução/Gabriella Cohn Monteiro

Nos registros, enviados pela moradora, é possível ver, ainda, uma família que decidiu voltar para a casa usando um bote com remo Reprodução/Gabriella Cohn Monteiro

Em Osasco, já na região metropolitana de São Paulo, as chuvas também foram intensas e chegaram a deixar carros ilhados



Reprodução/redes sociais