Governo federal destaca reação da economia ao completar 900 dias Comunicado da Casa Civil comemora avanço de 1,2% do PIB no primeiro trimestre e pagamento do auxílio emergencial

Jair Bolsonaro completa 900 dias à frente da presidência neste sábado (19) Ueslei Marcelino/Reuters - 01.06.2021

A Casa Civil da Presidência da República divulgou, neste sábado (19), um balanço das ações do governo do presidente Jair Bolsonaro durante os 900 dias à frente do cargo.

O governo destaca a reação da economia, com crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021 e o auxílio às famílias mais vulneráveis por meio do auxílio emergencial.

Segundo o comunicado, a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 chegou a um total de 39,1 milhões de famílias e o valor total investido nos repasses para a primeira parcela totalizou R$ 8,9 bilhões.

O governo também comemorou a geração de 837 mil empregos com carteira assinada no primeiro trimestre do ano e a manutenção de empregos por meio de mais de 500 mil acordos pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Na quinta-feira (17), o presidente revogou mais 305 atos normativos do governo federal, na ação que chamou de 'revogaço', cujo objetivo, segundo a Secretaria Geral da Presidência foi reduzir a burocracia com a extinção de normas que já perderam a eficácia legal.

O balanço com as principais medidas anunciadas pelos ministérios e órgãos federais está disponível na página www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/900-dias.