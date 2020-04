Governo Federal lança medidas de auxílio a empresários de todo o país

Ministério da Economia lança programa de apoio ao setor produtivo do país Pixabay



O Ministério da Economia lançou, nesta quinta-feira (2), o 'Vamos Vencer", um programa de medidas de apoio ao setor produtivo do país. A iniciativa faz parte da campanha #TodospoTodos, que visa cambater à crise causada pela epidemia de coronavírus que assola o Brasil.

No site vamosvencer.org, empresários de pequeno, médio e grande porte poderão encontrar medidas de auxílio desenhadas para cada perfil. O progrma conta com a liberação de R$ 5 bilhões em recursos do FAT para expansão de crédito à produção, a suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos do BNDES para empresas de médio e grande porte e expansão de crédito para empresas de tecnologia financeira.

Segundo as medidas anunciadas, os bancos poderão renegociar as operações de crédito sem precisar piorar as classificações de risco dos clientes.

Flexibilização do trabalho durante pandemia

Durante o Estado de Calamidade Pública, estabalecimentos de saúde poderão estipular jornadas de trabalho diferenciadas e poderão ser compensadas a partir de 18 meses de seu encerramento. A eventual contaminação de empregado pela Covid-19 não poderá ser classificada como doença trabalho ocupacional.