Governo federal terá ponto facultativo na próxima sexta (17)

Fachada do Ministério da Economia Valter Campanato/Agência Brasil

O Ministério da Economia alterou, nesta terça-feira (14), uma portaria que estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo no ano de 2022. O documento foi publicado no Diário Oficial da União. Assinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o documento incluiu o dia 17 de junho, próxima sexta-feira, como ponto facultativo para servidores federais. A portaria já está em vigor.

Com a mudança, 2022 terá nove feriados e sete pontos facultativos para servidores. A próxima quinta (16) é considerado ponto facultativo pela celebração cristã de Corpus Christi.

Confira a lista de feriados e pontos facultativos deste ano:

• 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

• 28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

• 1º de março, Carnaval (ponto facultativo);

• 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

• 15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);

• 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

• 22 de abril, Tiradentes (ponto facultativo);

• 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

• 16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

• 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

• 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

• 28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

• 2 de novembro, Finados (feriado nacional);

• 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e

• 25 de dezembro, Natal (feriado nacional).