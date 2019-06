Governo francês 'descobriu' pela imprensa que Macron teria reunião bilateral com Jair Bolsonaro Itamaraty e Presidência informaram que a reunião bilateral havia sido cancelada, mas não deram motivo; BBC News Brasil conversou com dois integrantes da delegação francesa, que negaram a existência do encontro Macron e Bolsonaro

Uma das reuniões mais aguardadas da agenda do presidente Jair Bolsonaro no G20, uma reunião bilateral reservada com o presidente francês, Emmanuel Macron, aparentemente só existiu no cronograma do governo brasileiro.

Do lado da França, segundo disseram à BBC News Brasil membros da delegação de Macron, só havia a previsão de uma breve conversa informal com Bolsonaro, após o almoço dos líderes. Mas, na agenda do presidente brasileiro, havia uma bilateral formal marcada para as 14h25.

Na manhã desta quinta (28), Itamaraty e Presidência informaram que a reunião bilateral havia sido cancelada, mas não deram motivo. A BBC News conversou com dois integrantes da delegação francesa em Osaka, no Japão, que mostraram a agenda de Macron e disseram:

"Nós soubemos pela imprensa que havia reunião bilateral. Nunca houve essa previsão. O que há é uma conversa informal, após o almoço, num ambiente comum."

Questionado sobre por que uma reunião bilateral havia sido marcada, depois cancelada e transformada num encontro informal, o porta-voz da Presidência, general Rego Barros, afirmou que as duas delegações estavam negociando uma reunião formal entre Bolsonaro e Macron para a tarde desta sexta.

Mas, segundo ele, o governo francês teria ligado para a delegação brasileira sugerindo que o encontro ocorresse às 23h de quinta, horário que teria sido considerado muito tarde pelo governo do Brasil.

"O presidente declinou e ficamos ao longo do dia buscando uma possibilidade de viabilizar esse bate-papo. Conseguimos um encaixe de horário e esse bate-papo ocorreu. Sob o ponto de vista diplomático (o encontro bilateral) não ocorreu", declarou.

A imprensa brasileira fez uma série de perguntas para tentar esclarecer por que a reunião bilateral foi cancelada e por que a delegação francesa disse não ter sido informada sobre a reunião.

O porta-voz, então, disse que não responderia mais a perguntas sobre o tema por considerá-lo irrelevante diante de outras questões relacionadas ao G20.

As reuniões bilaterais entre presidentes ocorrem em sala reservada, na presença dos dois líderes e dos membros das delegações que forem selecionados para participar. Normalmente, há espaço para que a imprensa faça fotos e grave imagens.

Conforme havia dito a delegação francesa, após o almoço dos líderes do G20, Bolsonaro e Macron tiveram uma conversa informal de cerca de 20 minutos.

Segundo o porta-voz da Presidência, durante a breve reunião Bolsonaro convidou o presidente francês a "conhecer a Amazônia" e teria reforçado que o Brasil continua a fazer parte do Acordo de Paris.

"O objetivo dessa visita (de Macron à Amazônia) seria colaborar à narrativa verdadeira sobre o esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando para que o meio ambiente seja preservado, mas que tenhamos a possibilidade de agregar a esse processo o desenvolvimento econômico", disse Rego Barros.

Acordo comercial

O encontro entre Bolsonaro e Macron era considerado importante porque Mercosul e União Europeia estão negociando um acordo comercial de amplo interesse do Brasil.

A França é justamente quem mais tem imposto restrições a fechar o entendimento, sob o argumento de que o governo brasileiro não tem se mostrado comprometido com o Acordo de Paris – entendimento pelo qual as nações se comprometem a assumir metas de redução de gases poluentes.

Nesta quarta (27), em conversa com jornalistas ao chegar a Osaka, Macron disse que a França se recusará a assinar um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia se o Brasil deixar o Acordo de Paris.

Alcançar o acordo de comércio entre os dois blocos é uma das principais missões do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. O ministro Ernesto Araújo tem dito que um entendimento está perto de ser firmado, e Bolsonaro afirmou recentemente que o acordo seria assinado "em breve".

Mas ambientalistas têm pressionado países europeus a não assinarem o acordo, em protesto contra a pauta do governo Bolsonaro sobre meio ambiente.

"Se o Brasil deixar o acordo de Paris, no que nos diz respeito, não poderemos assinar um acordo comercial com eles", disse Macron a repórteres no Japão.

Perguntado sobre o motivo, ele respondeu:

"Por uma simples razão. Estamos pedindo aos nossos agricultores que parem de usar pesticidas, estamos pedindo a nossas empresas que produzam menos carbono, o que tem um custo de competitividade."

Bolsonaro com Shinzo Abe, o premiê japonês; agenda ambiental brasileira tem sido alvo de críticas

Durante a campanha, Bolsonaro disse que tiraria o Brasil do Acordo de Paris, seguindo os passos do presidente americano, Donald Trump. Mas, depois que tomou posse, ele recuou e afirmou que, "por enquanto", o país permaneceria.

Na manhã desta quinta (28), em reunião antes da cúpula do G20, os países que integram os Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) divulgaram comunicado conjunto declarando compromisso com o Acordo de Paris.

"Continuamos comprometidos com a plena implementação do Acordo de Paris, adotado sob os princípios da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)", diz o documento, também assinado por Bolsonaro.

Mas os líderes das cinco nações também aproveitaram a oportunidade para cobrar dos países ricos compensações aos países emergentes e pobres pela preservação.

"Instamos os países desenvolvidos a fornecer apoio financeiro, tecnológico e de capacitação aos países em desenvolvimento para aprimorar sua capacidade em mitigação e adaptação. Esperamos que a Cúpula de Ação Climática da ONU, a ser realizada em setembro deste ano, produza resultados positivos."

Críticas de Merkel

Macron foi o segundo líder europeu a adotar, nesta semana, um tom crítico em relação à política ambiental do governo Bolsonaro.

Na quarta (26), em sessão do parlamento alemão, em Berlim, a chanceler Angela Merkel disse que está "muito preocupada" com a atuação do presidente brasileiro na área de meio ambiente e afirmou que considera a situação "dramática".

Ela havia sido questionada pela deputada do Partido Verde Anja Hajduk sobre se o governo alemão deveria continuar investindo nas negociações por um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul em um momento em que ambientalistas e defensores dos direitos humanos denunciam a deterioração de direitos relacionados a essas questões no Brasil.

"Eu, assim como você, vejo com grande preocupação a questão da atuação do novo presidente brasileiro. E a oportunidade será utilizada, durante a cúpula do G20, para falar diretamente sobre o tema, porque eu vejo como dramático o que está acontecendo no Brasil", respondeu Merkel.

Angela Merkel criticou a política ambiental do governo brasileiro, o que provocou reação de Bolsonaro

A chanceler, no entanto, disse que é contra impedir que o acordo com o Mercosul seja firmado por causa da posição brasileira em relação ao meio ambiente.

"Eu não acho que não levar adiante um acordo com o Mercosul vá fazer com que um hectare a menos de floresta seja derrubado no Brasil. Pelo contrário", ressaltou no Merkel.

"Eu vou fazer o que for possível, dentro das minhas forças, para que o que acontece no Brasil não aconteça mais, sem superestimar as possibilidades que tenho. Mas não buscar o acordo de livre-comércio, certamente, não é a resposta para essa questão", completou a chanceler.

'Alemanha tem muito a aprender com Brasil'

Na quinta (27), ao chegar a Osaka, Bolsonaro criticou a declaração de Merkel e disse que a Alemanha tem "muito a aprender" com o Brasil sobre meio ambiente.

O presidente também afirmou que o Brasil precisa ser respeitado e que o governo brasileiro não está no G20 para "ser advertido".

"Nós temos exemplo a dar à Alemanha sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, vem parte do carvão. E a nossa não. Eles têm muito a aprender conosco", disse.

Visivelmente irritado durante e entrevista coletiva com jornalistas em Osaka, Bolsonaro disse que o atual governo não "aceitará" tratamento que, segundo ele, presidentes anteriores receberam de líderes de países desenvolvidos.

"O governo do Brasil que está aqui não é como os anteriores que vieram aqui para serem advertidos por outros países. A situação é de respeito com o Brasil", disse.

"Não aceitaremos tratamento como alguns chefes de Estado anteriores receberam antes."

Perguntado se encarou como desrespeitosa a fala de Merkel, Bolsonaro aproveitou para por em dúvida a credibilidade da imprensa em geral.

"Eu vi o que está escrito. Lamentavelmente grande parte do que a imprensa escreve não é aquilo", disse.

"Foi a imprensa alemã que escreveu", rebateu um jornalista.

"A gente tem que fazer a filtragem para não se deixar contaminar por parte da mídia escrita principalmente", continuou o presidente.

A fala de Merkel foi televisionada – ocorreu dentro do parlamento, durante uma sessão pública.

Governo francês tem sido duro em negociações sob o argumento de que Brasil não parece comprometido com o acordo de Paris

Desgaste para Brasil

A política ambiental do governo Bolsonaro tem se revelado o ponto de maior desgaste para o Brasil durante o G20 deste ano.

Em entrevista à BBC News Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo insistirá na mensagem de que é preciso explorar as possibilidades econômicas da Amazônia, diversificando as atividades dentro e no entorno da floresta.

Ele ainda disse que o governo brasileiro vai exigir que países ricos paguem compensações a produtores rurais brasileiros se quiserem que o Brasil conserve mais a floresta.

Mas a imagem negativa do Brasil na política ambiental já provoca problemas para o governo até em negociações comerciais. O governo francês tem sido o mais duro nas tratativas sobre o acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia, usando como argumento o fato de que o Brasil não parece comprometido com o Acordo de Paris.

A floresta amazônica é essencial para o controle das mudanças climáticas já que ela absorve e transforma, por meio de fotossíntese, parte significativa do CO2 da atmosfera.

Mas, por trás dessa postura do governo francês, também está a preocupação de que produtos agrícolas brasileiros prejudiquem a competitividade dos produtores rurais do país.

Meio-ambiente também pode afetar negociação da OCDE

O diretor do grupo de estudos do G20 da Universidade de Toronto, John Kirton, também adverte que o Brasil terá que adotar um discurso "mais respeitável" em relação ao combate às mudanças climáticas se quiser o apoio da União Europeia para o pleito de integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE).

Entrar para esse seleto grupo integrado pelas mais ricas economias mundiais é um dos principais projetos do governo brasileiro. Fazer parte da OCDE funciona como uma espécie de selo de boas práticas comerciais e de desenvolvimento.

Um dos primeiros ganhos da nova relação do Brasil com os Estados Unidos foi conseguir apoio formal dos americanos para entrar na OCDE. Mas o governo brasileiro ainda precisará convencer os outros membros do grupo.

"O Brasil quer entrar na OCDE e praticamente todos os países que integram o grupo, com exceção dos Estados Unidos, acreditam numa solução multilateral liderada pela ONU para controlar as mudanças climáticas", destacou Kirton em entrevista à BBC News Brasil.

"Se o Brasil quer avançar no seu desejo de fazer parte da OCDE, vai ter que adotar uma posição mais respeitável sobre mudanças climáticas, o que Bolsonaro não tem feito até agora."

