Governo inclui 477 mil famílias no Auxílio Brasil em outubro, e total de beneficiários chega a 21,1 milhões Do total de pessoas que recebem o pagamento, 17,2 milhões são mulheres; pagamento deste mês foi antecipado para o dia 11

Neste mês, 477 mil famílias foram incluídas pelo governo federal no programa Auxílio Brasil, e já vão começar receber o pagamento a partir do próximo dia 11. Agora, segundo a CEF (Caixa Econômica Federal), são 21,1 milhões de beneficiários, dos quais 17,2 milhões são mulheres. Na folha de setembro, a concessão já tinha sido ampliada para mais de 803 mil novas famílias, chegando a um total de, aproximadamente, 20,6 milhões.

Em junho, a CEF assinou contrato com o governo, por meio do Ministério da Cidadania, para emitir os cartões de débito do Auxílio Brasil para quem recebe o benefício em conta poupança social digital. No primeiro lote, foram contratados e distribuídos 6,64 milhões de cartões com chip. Em setembro, foi feito um novo acordo, para a emissão de cartões para as famílias que ingressaram no programa a partir de agosto de 2022, e já foi solicitada a confecção de 950 mil.

Desde julho, houve um aumento de 16,5% no total de famílias contempladas, 18,1 milhões de beneficiários a mais. Neste mês, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foi antecipado. O crédito, previsto inicialmente para ser realizado no dia 18, ocorrerá a partir de 11 de outubro para os beneficiários com final de NIS 1.

O pagamento é feito de forma escalonada, de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social) do beneficiário, com término previsto para o dia 25 (veja calendário abaixo). É a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, também começou antes.

Confira o calendário de outubro

NIS final 1 – 11 de outubro

NIS final 2 – 13 de outubro

NIS final 3 – 14 de outubro

NIS final 4 – 17 de outubro

NIS final 5 – 18 de outubro

NIS final 6 – 19 de outubro

NIS final 7 – 20 de outubro

NIS final 8 – 21 de outubro

NIS final 9 – 24 de outubro

NIS final 0 – 25 de outubro

Como sacar

O valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir a uma agência para realizar o saque. Pelo app, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code.