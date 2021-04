Governo inclui mais nove parques em programa de concessões

A- A+

Parque da Chapada dos Guimarães entra no PPI ICMBIO

O Ministério da Economia incluiu no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) nove novos parques na lista de ativos a serem concedidos à iniciativa privada.

De acordo com o decreto publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (14), as concessões visam a prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão das unidades de conservação.

A concessão difere da privatização por se tratar de uma transferência temporária do controle de determinado ativo destinado à iniciativa privada. Após o fim do prazo definido, os acordos podem ou não ser renovados.

Confira a lista de parque que entram no PPI:

• Floresta Nacional de Brasília;

• Parque Nacional da Serra dos Órgãos;

• Parque Nacional da Chapada dos Guimarães;

• Parque Nacional de Ubajara;

• Parque Nacional da Serra da Bocaina;

• Parque Nacional da Serra da Capivara;

• Parque Nacional da Serra da Bodoquena;

• Parque Nacional do Jaú; e

• Parque Nacional de Anavilhanas.