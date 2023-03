Governo inclui novos membros para barrar iniciativas pró-garimpo na comissão sobre yanomamis Nesta quarta-feira (8), o grupo do Senado vota o plano para atuar contra desnutrição e surtos de doenças na terra indígena Com novos integrantes, comissão sobre yanomamis vota plano de trabalho em meio a divergências

Criança yanomami com quadro de desnutrição em Roraima Reuters - 30.1.2023

A comissão do Senado que acompanha a situação da crise yanomami vota, nesta quarta-feira (8), o plano de trabalho, já com a participação dos três novos integrantes. O incremento foi uma reivindicação da base do governo com o objetivo de barrar iniciativas pró-garimpo.

O grupo tem na presidência e relatoria dos trabalhos senadores roraimenses que têm adotado um tom em defesa dos trabalhadores dos garimpos ilegais, inclusive com reivindicações de auxílios emergenciais para essas pessoas.

O presidente da comissão, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), sustenta ser necessário dar assistência federal aos garimpeiros como estratégia para que eles não retornem à ilegalidade. Pelo posicionamento, ele é alvo de pedido de afastamento da liderança dos trabalhos pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR). Em meio ao conflito, o senador tenta apaziguar os ânimos.

"O viés da comissão, inclusive dos representantes de Roraima, é pró-Brasil e humanitário. Queremos que a Constituição seja cumprida no que proíbe a exploração em terras indígenas. Não é possível, portanto, atribuir a nós essa crítica", disse Rodrigues ao R7.

Governistas, que reivindicaram mais representatividade dentro da comissão, prometem fazer frente aos senadores de Roraima. "O que ocorreu até agora está totalmente voltado a um desvio do que deve ser a ação dessa comissão. Estamos tratando de yanomamis. A ação do garimpo é ilegal e criminosa, então a proteção não tem que ser para quem comete crime, mas para os que estão vulneráveis", disse a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Eliziane conseguiu ficar com a vice-presidência da comissão e interveio, na última reunião, para que o plano de trabalho não fosse votado sem a designação dos três novos membros. A senadora deve complementar o roteiro a fim de garantir um foco na proteção dos yanomami.

Na avaliação de Eliziane, a divisão do plano de trabalho entre povos, garimpeiros e governo é positiva, mas não contempla todas as necessidades. "Não há previsão de oitiva com a Polícia Federal, com a secretaria que trata da saúde indígena e várias outras que são importantes para o andamento", disse. Ela apresentou requerimentos para incluir os depoimentos e defende a aprovação para "atingir o objetivo básico da comissão que é a defesa dos yanomami."





















































Indígenas da etnia Yanomami receberam atendimento das Forças Armadas Brasileiras nesta quarta-feira (1º), no município de Alto Alegre, em Roraima, no combate à pandemia de covid-19.



Na imagem, médico do time das Forças Armadas examina uma membro da tribo Yanomami, em meio a pandemia do novo coronavírus, no 4º Pelotão da Fronteira Surucucu do Exército Brasileiro Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

No Brasil, pacientes começaram a ser diagnosticados com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nos primeiros meses de 2020. Até agora, 160 membros da tribo Yanomami foram diagnosticados e quatro morreram

Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Com o objetivo de evitar a dispersão do vírus no país, medidas de isolamento e quarentena foram adotadas. Porém, a presença do garimpo e a frágil assistência de saúde no território fazem com os povos indígenas sejam mais vulneráveis à doença Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Mulher da tribo Yanomami e seu filho, fotografados no 4º Pelotão da Fronteira Surucucu do Exército Brasileiro Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Dois médicos examinam crianças da tribo Yanomami, no município de Alto Alegre, em Roraima. Uma das mortes da tribo foi a de um jovem, de 15 anos, no dia 9 de abril, depois de testar positivo para a covid-19 Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Membro da tribo Yanomami usando sua máscara de proteção facial durante a pandemia do novo coronavírus Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Crianças da tribo colocam máscaras de proteção no combate à epidemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Entidades de defesa da causa indígena, como o ISA (Instituto Socioambiental) e o Cimi (Conselho Indigenista Missionário) têm denunciado a subnotificação de casos da covid-19 e demonstrado preocupação quanto ao que isso pode representar de risco para as comunidades

Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Membro da tribo Yanomami coloca sua máscara para se proteger da contaminação do novo coronavírus, no município de Alto Alegre, no norte do país Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Grupo de crianças Yanomami no no 4º Pelotão da Fronteira Surucucu do Exército Brasileiro, no município de Alto Alegre Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

No Brasil, 6.846 indígenas foram contaminados pelo novo coronavírus e 156 morreram, segundo informações da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). De acordo com dados do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e pelas Organizações indígenas de base da Apib, no entanto, o número de casos e mortes é maior: 10.341 casos, 408 óbitos e 121 povos indígenas afetados Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Menina da tribo Yanomami é fotografada, no município de Alto Alegra, em Roraima Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Um estudo do Instituto Socioambiental junto ao Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) apontou que a tribo Yanonami está em segundo lugar no ranking das 10 terras indígenas brasileiras com maior vulnerabilidade à covid-19

Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020

Membor da tribo Yanomami faz exame de covid-19 Adriano Machado/Reuters - 01.07.2020 Publicidade

Com a nova configuração da comissão, os governistas acreditam ser possível conduzir os trabalhos de forma a barrar, por exemplo, o debate sobre legalização de garimpos em terras indígenas. O tema já foi defendido por Chico Rodrigues quando integrou, em 2021, a comissão que apurou violências contra indígenas praticadas por garimpeiros na Terra Yanomami.

Foram integrados aos trabalhos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), dois nomes mais alinhados com o Planalto e um com a oposição: Leila Barros (PDT-DF), Zenaide Maia (PSD-RN) e Marcos Pontes (PL-SP). Além de Rodrigues e Eliziane, também fazem parte da comissão os senadores Dr. Hiran (PP-RR), relator dos trabalhos, Mecias de Jesus (Republicanos-RR), e Humberto Costa (PT-PE).

O grupo deve viajar para a Terra Yanomami em abril para acompanhar a saída dos garimpeiros do local. O plano de trabalho prevê votação do relatório até o início de maio. Há previsão de apresentação e votação de requerimentos, além de realização de audiência pública até o fim de março.

Os senadores pretendem dar informações no final dos trabalhos para auxiliar o governo em medidas e estratégias para lidar com a crise yanomami e impedir novas invasões e explorações nas terras indígenas. No entanto, ainda divergem sobre a necessidade de propor nova legislação ou adotar estratégias para o cumprimento das regras vigentes.

O território vive uma emergência de saúde pública de importância nacional em razão dos casos de desnutrição e de malária que atingem a comunidade que vive na região.

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostram que oito em cada dez crianças indígenas com menos de 5 anos na Terra Yanomami, em Roraima, sofrem de desnutrição. O garimpo ilegal e a ausência de medicamentos e políticas de saúde agravam a situação da comunidade de 30 mil habitantes localizada na floresta amazônica.