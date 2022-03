Governo indica presidente do Flamengo para conselho da Petrobras Lista foi feita pelo Ministério de Minas e Energia; eleição que vai definir o conselho de administração será realizada em 13 de abril Governo indica presidente do Flamengo para conselho da Petrobras

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

O governo de Jair Bolsonaro indicou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras.

A lista, divulgada pela estatal na noite do último sábado (6), foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia, chefiado pelo ministro Bento Albuquerque. A eleição que vai definir a nova composição dos conselhos será realizada em 13 de abril.

O posto era ocupado pelo almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, que anunciou a saída para passar mais tempo com a família. O executivo, que fez carreira na Petrobras antes de criar sua própria petroleira, informou que tem dois filhos adultos morando fora do Brasil.

Veja a lista dos indicados aos conselhos da Petrobras:



Conselho de Administração

- Luiz Rodolfo Landim Machado, presidente;

- Carlos Eduardo Lessa Brandão, membro;

- Joaquim Silva e Luna, membro e presidente da Petrobras;

- Luiz Henrique Caroli, membro;

- Márcio Andrade Weber, membro;

- Murilo Marroquim de Souza, membro;

- Ruy Flaks Schneider, membro;

- Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, membro.

Conselho Fiscal

- Agnes Maria de Aragão da Costa, membro (titular);

- Marisete Fátima Dadald Pereira, membro (suplente);

- Sérgio Henrique Lopes de Sousa, membro (titular);

- Alan Sampaio Santos, membro (suplente);

- Janete Duarte Mol, membro (titular), representante do Tesouro Nacional;

- Otavio Ladeira de Medeiros, membro (suplente), representante do Tesouro Nacional.

A Petrobras começou o ano de 2022 como a empresa mais valiosa da América Latina, segundo o ranking da Economática. A companhia saiu de uma dívida bruta de mais de US$ 160 bilhões para US$ 59,7 bilhões, chegando a um nível saudável com um ano de antecedência.

A retomada do consumo da gasolina e do óleo diesel, à medida que a vacinação avança no país, também ajudou a petrolífera a engordar o caixa. Além disso, a estatal contou com dinheiro extra que entrou devido ao acordo firmado com sócios chineses do pré-sal e a benefícios tributários.