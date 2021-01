Governo institui comitê de crise em distrito indígena de Manaus

Brasil | Do R7

Resumindo a Notícia Governo institui comitê de crise em distrito sanitário indígena de Manaus, capital do Amazonas

Medida visa planejar, coordenar, supervisionar e monitorar os impactos da pandemia na região

Estado do Amazonas vive nova crescente no número de casos da covid-19

Cerca de 90% dos espaços de UTI já estão ocupados

Amazonas bateu recorde de internações e ocupação de UTI ultrapassa 90% EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo instituiu um comitê de crise em distritio sanitário especial indígena de Manaus, capital do Amazonas. O objetivo da ação é planejar, coordenar, executar, supervisionar e monitorar os impactos da pandemia da covid-19 na região.

A informação consta no DOU (Diário Oficial da União), nesta quarta-feira (6). O comitê atuará até que a situação de crise emergencial por conta da pandemia se dê por encerrada pelas autoridades competentes.

O Estado do Amazonas voltou a registrar aumento no número de internações por covid-19, puxado principalmente pelo avanço da doença na capital. Na segunda-feira (4), das 183 novas internações por causa do novo coronavírus, 177 ocorreram em Manaus. Este é o maior número registrado desde o início da pandemia, quando, em maio, o Estado havia registrado 168 internações em um único dia.

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 91,84% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Estado estão ocupados: 92,18% dos leitos para adultos da rede pública, 50% dos leitos infantis e 94% da rede privada. Leitos de enfermaria têm ocupação de 86 ,45%.