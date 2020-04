Do R7, com Agência Estado e Agência Brasil

Governo já pagou R$ 59,8 bilhões em medidas de combate à covid-19 De acordo com o Tesouro Nacional, maior parte do valor pago corresponde aos benefícios do auxílio emergencial, com R$ 35,74 bilhões desembolsados Até o momento, foram pagos R$ 59,8 bi com combate à covid-19, diz Tesouro

Brasil tem 5.017 mortes e 71.886 casos de covid-19 Diego Vara/Reuters - 17.4.2020

O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira (29) que o governo federal desembolsou até o momento R$ 59,8 bilhões em medidas de combate à crise da pandemia do novo coronavírus. Segundo o órgão, estão previstos os desembolsos de R$ 253 bilhões com as medidas já em vigor.

Veja também União compra R$ 1 bi em material de saúde com dispensa de licitação

A maior parte do valor já pago corresponde aos benefícios do auxílio emergencial, com R$ 35,74 bilhões desembolsados de um total previsto de R$ 123,92 bilhões.

Outros R$ 17 bilhões correspondem ao aporte do Tesouro ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a operacionalização dos empréstimos para folha de pagamentos de pequenas e médias empresas.

Os repasses de recursos para o Ministério da Saúde e outras pastas somam R$ 5,52 bilhões.

R$ 1 bi em material de saúde

Os gastos do governo federal com a compra simplificada de material de combate ao novo coronavírus superou a marca de R$ 1 bilhão. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia na terça-feira (28). Desde 4 de fevereiro, ocorreram 2.140 compras com dispensa de licitação, num total de R$ 1,1 bilhão.

Entre os itens adquiridos, estão álcool em gel, sabonete líquido, termômetros digitais, máscaras e equipamentos mais complexos, como respiradores. A modalidade de foi autorizada por meio de lei sancionada no início de fevereiro.

Portal R7: acompanhe a cobertura da pandemia da covid-19

Os órgãos que mais fizeram compras com dispensa de licitações foram a Fundação Oswaldo Cruz, com R$ 436,09 milhões (39,76% do total gasto); o Ministério da Saúde, com R$ 231,38 milhões (21,1%); e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com R$ 169,53 milhões (15,46%).

Alguns estados e o Distrito Federal compraram materiais com dispensa de licitação por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet). O Pará gastou R$ 27,53 milhões, seguido por São Paulo (R$ 220,2 mil) e pelo Paraná (R$ 30,4 mil). O Amapá desembolsou R$ 18,07 mil, e o Rio de Janeiro, R$ 10,2 mil. Rondônia, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal também fizeram compras por esse modelo, mas em valores inferiores a R$ 1 mil, cada um.