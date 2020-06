Governo lança campanha para divulgar combate à pandemia

Peças vão abordar ações no combate à pandemia Reprodução/Wikimedia Commons

O governo federal lançou nesta terça-feira (23) a campanha “O cuidado do Governo Federal com o Brasil e com os brasileiros continua” com a ideia de divulgar as ações do Planalto no combate à pandemia do novo coronavírus.

As peças abordaram exemplos de pessoas beneficiadas pelas iniciativas. Serão abordados nas peças temas como saúde, trabalhado, micro e pequenas empresas, estados e municípios e prevenção à doença.

Em uma das abordagens sobre saúde, são ressaltados os mais de 15 mil novos profissionais que ajudaram a salvar a vida da Luciana Souza, promotora de eventos que se recuperou da covid-19.

A campanha tem duração de três semanas e já passou a ser exibida nos principais veículos de TV, rádio, mídia impressa e digital.