Governo lança programa de inclusão digital na região amazônica

Programa quer levar a internet para a região Norte do Brasil Pexels

O Ministério das Comunicações lançou nesta terça-feira (1º) o Programa Norte Conectado. O objetivo do programa é levar conexão de internet banda larga para municípios da região que precisam de melhoria na rede de telecomunicações.

O evento, que contou a presença do presidente Jair Bolsonaro, também marcou a assinatura do decreto que regulamenta a Lei nº 13.116/2015, conhecida pelo setor de telecomunicações como Lei das Antenas. O decreto vai facilitar o processo de instalação de antenas de redes móveis no país, um antigo pleito do setor de telecomunicações.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou a portaria que vai incentivar o investimento em redes de telecomunicações, por meio de desconto no imposto de renda. A medida simplifica as regras para atrair investimentos para o setor.

O Programa Norte Conectado inclui a construção de uma infraestrutura de telecomunicações em fibra óptica, com capacidade superior a 100 gibabytes por segundo e a instalação de pontos de acesso à internet banda larga por satélite.

Ao todo, o projeto prevê nove infovias lançadas através dos diferentes rios da Região Amazônica, somando cerca de 10.000 quilômetros, interligando 59 municípios diretamente e atendendo a uma população de aproximadamente 9,2 milhões de habitantes.