Governo libera R$ 20 milhões para custear 25 mil leitos de UTI Covid

Brasil | Do R7

Repasses são referente ao mês de julho Pilar Olivares/Reuters - 18.06.2021

O Ministério da Saúde liberou R$ 20,256 milhões para custear de 25.404 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento da covid-19 em todos os 26 Estados e no Distrito Federal. O montante corresponde ao repasse mensal de recursos para a manutenção dos locais no mês de julho.

A liberação publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (17) estabelece que os recursos serão retirados do montante de R$ 1,2 bilhão do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.