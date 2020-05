Governo libera R$ 5,5 milhões para saúde após indicação de deputado

Marcos Pereira é vice-presidente da Câmara Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O governo federal autorizou o pagamento de quase R$ 5,5 milhões em emendas individuais destinadas pelo vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), a 12 municípios paulistas. O dinheiro será usado na saúde para custeio e compra de insumos. Outras indicações feitas pelo parlamentar ainda aguardam a liberação dos recursos.

O montante será dividido entre os municípios de Itararé (R$ 600 mil), Jales (R$ 600 mil), Ribeirão Branco (R$ 600 mil), São José do Rio Preto (R$ 550 mil), Novais (R$ 500 mil), Ibiuna (450 mil), Várzea Paulista (R$ 400 mil), Coronel Macedo (R$ 408,3 mil), Santa Fé do Sul (R$ 370,2 mil), Pindorama (R$ 350 mil), Espírito Santo do Pinhal (R$ 350 mil) e Onda Verde (R$ 300 mil).

Pereira tem feito um trabalho forte e atuante pela liberação de recursos federais a cidades do Estado de São Paulo, especialmente no setor da saúde. A crise do novo coronavírus aumentou a demanda dos hospitais e as prefeituras estão sobrecarregadas.

“Meu esforço e o esforço do meu partido, o Republicanos, é conseguir destinar o máximo de recursos federais possíveis para a ponta, ou seja, para os municípios, pois é lá que estão as maiores necessidades. Esses recursos se somam a outros já liberados e que aguardam liberação. O povo de São Paulo pode contar comigo e com meu mandato”, disse o parlamentar.