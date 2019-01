Governo muda edital e passa a permitir erros em livros didáticos

Governo Jair Bolsonaro muda edital de livros Carolina Antunes/Presidência da República

A equipe de governo de Jair Bolsonaro mudou, na última quarta-feira (2), o edital para os livros didáticos que serão entregues em 2020. De acordo com informações da colunista Renata Cafardo do jornal O Estado de S. Paulo, não será mais necessário que os materiais tenham referências bibliográficas.

Ainda segundo a coluna, o item que impedia publicidade e erros de revisão e impressão também ficou de fora do edital.

O MEC (Ministério da Educação) é responsável pela compra dos livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil. De acordo com a coluna, são comprados cerca de 150 milhões de livros por ano, com custo de R$ 1 bilhão e as alterações foram feitas no programa em que os livros serão comprados para o ensino fundamental 2 (6º a 9º ano).

Porém, os livros já foram enviados ao MEC em novembro do ano passado para avaliação. Com isso, as editoras temem que seus livros sejam reprovados.

Além disso, a colunista explica que a não exigência dos itens acima citados abre espaço para conteúdo que não seja baseado em pesquisas. Isso porque não existe necessidade de citação da origem do conteúdo.

Foi retirada ainda a exigência de que as ilustrações retratem “adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural do país”. Isso significa que as figuras nos livros didáticos não precisariam mostrar negros, brancos e índios.