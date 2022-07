Governo não se surpreendeu com inflação de junho O ministro Paulo Guedes disse nos bastidores que o governo já esperava a forte alta no preço dos alimentos. Mas o cenário é de redução da inflação em julho

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a interlocutores com os quais o Blog conversou que não se surpreendeu com a taxa de inflação de 0,67% de junho divulgada nesta sexta-feira (8) pelo IBGE. O ministro, homem forte do governo na economia, disse que já era monitorada a forte alta dos alimentos no mês passado.

Paulo Guedes: nos bastidores ministro projeta até 'deflação' no próximo mês Edu Andrade/Ascom/ME - 6.6.2022

Com essa taxa (0,67%), a maior desde 2018 para o mês, a inflação chega a quase 12% (11,89%) nos últimos 12 meses. O valor preocupa, mas o cenário para os próximos meses é de redução da inflação.

Paulo Guedes acredita que haverá uma forte redução da inflação no próximo mês por causa da retirada de impostos federais e estaduais sobre combustíveis, telefonia e energia. O ministro disse nos bastidores que "pode até haver deflação". O raciocínio do ministro leva em consideração que combustíveis e energia são componentes da maioria dos produtos e podem provocar uma diminuição de uma ampla base de preços..