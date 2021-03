Governo negocia importação de vacinas dos EUA, diz Itamaraty

A- A+

Governo negocia importação de vacinas dos EUA Guillaume Horcajuelo/EFE/EPA - 19.03.2021

O governo federal negocia a importação de vacinas contra a covid-19 dos Estados Unidos, informou o Ministério das Relações Exteriores neste sábado (20).

“Desde o dia 13/3 o governo brasileiro, através do Itamaraty e da Embaixada em Washington, em coordenação com o Ministério da Saúde, está em tratativas com o governo dos EUA para viabilizar a importação pelo Brasil de vacinas do excedente disponível nos Estados Unidos”, afirmou o Itamaraty por meio de redes sociais.

O comunicado não diz sobre quais vacinas estão sendo negociadas. Na última sexta-feira (19), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), enviou um comunicado a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, pedindo ajuda no combate à pandemia de covid-19. A correspondência foi protocolada no Itamaraty e na Embaixada dos Estados Unidos.

No texto, Pacheco solicita que Harris, que também é presidente do Senado norte-americano, considere a “possibilidade de conceder autorização especial para a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos EUA e ainda sem previsão de utilização”. A carta cita o imunizante da Oxford/AstraZeneca.