Governo orienta brasileiros a voltarem do México imediatamente

O Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado no sábado (21) orientando que os turistas brasileiros no México antecipem os voos de volta ao Brasil o quanto antes. Por conta da pandemia de covid-19, haverá restrições no espaço aéreo do Panamá e cancelamento de voos pela Copa Airlines, uma das principais companhias que operam o trecho.

Conforme o comunicado do Itamaraty, o espaço aéreo do Panamá será fechado às 23h59 deste domingo (22) por decisão do governo daquele país. A medida fará com que alguns dos voos previstos não possam ser realizados.

O Itamaraty orienta que os brasileiros no México entrem em contato com as companhias aéreas imediatamente. Caso tenham dificuldades, devem acionar os plantões das representações do ministério. Os telefones disponibilizados são +52 1 55 3455 3991 e +55 61 98260-0610.

Um diplomata da embaixada brasileira no México foi enviado a Cancún para auxiliar brasileiros nas tratativas com as empresas de transporte aéreo. Os turistas que estão nessa localidade têm conseguido antecipar os voos.

Além disso, como destacou o Itamaraty no comunicado, as autoridades brasileiras estão em contato permanente com Copa, Latam, Aeroméxico, Gol e Avianca "para que as empresas ofereçam alternativas de retorno aos brasileiros que tiveram seus voos cancelados".

