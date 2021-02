Governo paga hoje auxílio residual a mais de 22 mil brasileiros A pasta da Cidadania fará o crédito com correções e também às pessoas que foram enquadradas no benefício após contestação

Saques podem ser feitos em agências da Caixa Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019

O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10) a liberação do pagamento do auxílio emergencial residual a mais de 22 mil brasileiros.

Recebem o pagamento hoje de todas as parcelas que faltam os beneficiários que se enquadrem em um dos quatro casos:

- público elegível que teve o pagamento reavaliado em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais;

- beneficiário do auxílio emergencial residual que teve o pagamento reavaliado em janeiro, decorrente de atualizações de dados governamentais, que já tenha recebido a primeira parcela e que tenha permanecido elegível;

- brasileiro que teve o pagamento reavaliado em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais, e que tenha sido considerado elegível; e

- o público beneficiário do Auxílio Emergencial Residual que tenha feito o procedimento de contestação por meio da plataforma digital no período de 17 de dezembro a 26 de dezembro de 2020 e que tenha sido considerado elegível.

Os brasileiros que têm direito ao auxílio podem sacar o valor em dinheiro nas agências da Caixa ou esperarem o depósito do crédito na poupança social digital.