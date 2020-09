Governo promete enviar texto de reforma administrativa na quinta

Guedes defende a meritocracia no serviço público Washington Costa/Ministério da Economia - 19.08.2020

Além de anunciar o aumento de parcelas do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta terça-feira (1º) encaminhar a proposta de reforma administrativa do governo até quinta-feira (3) ao Congresso Nacional.

Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes participaram nesta manhã de encontro com líderes partidários da Câmara.

O presidente fez questão de ressaltar que as mudanças não afetam os atuais servidores públicos, que, por diversas vezes se manifestaram contra as alterações sugeridas pelo governo.

"Que fique bem claro: não afetará os atuais servidores, atingirá apenas os futuros servidores concursados."

Guedes acrescentou que, em sua opinião, a reforma ajudará a modernizar o serviço público.

"Com qualidade, com meritocracia, concursos exigentes, promoções por mérito. É importante que estamos com os olhos não só na população brasileira em curto prazo, mas pensando no futuro do Brasil e implementando as reformas."