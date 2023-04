Governo publica edital com mais de 6 mil vagas para Mais Médicos Os médicos que participarem do programa poderão fazer especialização e mestrado em até quatro anos Governo publica edital com mais de 6 mil vagas para Mais Médicos

A- A+

Anúncio do governo federal do novo Mais Médicos, no Palácio do Planalto Lula Marques/Agência Brasil - 20.3.2023

O edital que prevê a adesão ou renovação de municípios e do Distrito Federal no Mais Médicos para o Brasil, do Ministério da Saúde, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (18). De acordo com o texto, serão disponibilizadas 6.252 vagas, e os selecionados vão trabalhar durante quatro anos.

O governo federal retomou neste ano o Programa Mais Médicos com a abertura de 15 mil novas vagas e pretende, até o final de 2023, inserir 28 mil profissionais em todo o país, principalmente nas áreas de extrema pobreza. Segundo o governo, mais de 96 milhões de brasileiros terão acesso ao atendimento médico na atenção primária.

Os médicos que participarem do programa poderão fazer especialização e mestrado em até quatro anos. Além disso, vão receber benefícios proporcionais ao valor mensal da bolsa, cerca de R$ 13 mil, para atuar nas periferias e nas regiões mais remotas do país.



O Mais Médicos foi criado em 2013, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), e desde então passou por alterações. Retomado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa trabalha sob três pilares: estratégia de contratação emergencial de médicos; expansão do número de vagas para os cursos de medicina e residência médica em várias regiões do país; e a implantação de um novo currículo com formação voltada para o atendimento mais humanizado, com foco na valorização da atenção básica, além de ações voltadas à infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde.

Desafios

Um dos principais desafios no atendimento às regiões de difícil acesso, que historicamente sofrem com a falta de médicos, é a permanência dos profissionais. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostrou que 41% dos participantes do programa desistem, em busca de capacitação e qualificação.