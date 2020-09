Governo publica no Diário Oficial que outubro é o mês da Ciência Segundo o decreto, período deve ser usado para mobilizar crianças e jovens com atividades sobre o tema e para divulgar e debater trabalhos científicos

Bolsonaro questionou teses científicas na pandemia Alan Santos/PR - 28.09.2020

O presidente Jair Bolsonaro decretou que outubro passa a ser oficialmente o mês nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (29).

De acordo com o texto, o intuito da medida é "mobilizar a população, em especial as crianças e os jovens, em torno de temas e atividades relacionados com ciência, tecnologia e inovações" e "apresentar a produção de conhecimento e de riqueza realacionada com a melhoria da qualidade de vida da população, de modo a permitir o debate dos resultados, da relevância e dos impactos das pesquisas científico-tecnológicas.

A criação do mês da Ciência ocorre em meio à pandemia de covid-19, período no qual Bolsonaro foi bastante questionado por descartar evidências científicas. Isso ocorreu quando defendeu, por exemplo, a redução do isolamento social, prática considerada essencial para conter a velocidade do avanço das contaminações, ou quando tomou e estimulou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

