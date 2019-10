Governo publica nomes escolhidos para Mais Médicos para o Brasil Publicação no Diário Oficial da União informa ainda o local onde o profissional vai trabalhar Mais médicos

Nomes foram publicados no Diário Oficial da União Pixabay

A lista com os nomes e registros de médicos intercambistas do Projeto Mais Médicos para o Brasil está publicada na edição desta terça-feira (8) do DOU (Diário Oficial da União).

De acordo com a Portaria nº 28, de 7 de outubro de 2019, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, fica concedido registro único para o exercício da medicina, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, aos médicos intercambistas.

A portaria determina também a expedição das carteiras de identificação de todos que atenderam os requisitos legais para as atividades do projeto previstas no projeto. O documento informa ainda o local onde o médico vai trabalhar.

Acesse aqui a portaria com os nomes e locais.