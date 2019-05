Márcio Neves, do R7 com Estadão Conteúdo

Governo quer rever regras para saúde e segurança no trabalho Normas técnicas para trabalho ao ar livre, construção civil, periculosidade, insalubridade e instalação de máquinas e equipamentos serão revisadas

Reprodução/ Lol Wot

Na tarde desta segunda-feira (13), o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais que o Governo Federal vai rever as regras de segurança e saúde do trabalho, como as normas para insalubridade, periculosidade, trabalho na construção civil e a céu aberto.

Ainda segundo o Governo, o objetivo será reduzir em até 90% as regras em vigor, que são muito antigas e dificultam a vida do empresário. Em um primeiro momento, o governo deve rever 37 normas consideradas prioritárias para alavancar o investimentos dos empresários.

"Essas normas impactam diretamente a economia nos mais diversos setores da nossa indústria, comércio e serviços. O que nós queremos, na verdade, é permitir um ambiente saudável, competitivo, confortável e seguro para quem trabalha e quem produz", afirmou o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

Entre as normas que serão revistas estão a de instalação de máquinas e equipamentos, umas das primeiras que seriam revistas seriam as que estipulam regras para máquinas metálurgicas e panificadoras.

O governo afirma ainda que representantes dos diversos setores da economia, trabalhadores, empregadores e o próprio governo, trabalha na revisão dessas normas, que "está sendo feita com muito cuidado para evitar impactos negativos na vida dos trabalhadores e equiparar o Brasil a outras economias com geração de emprego, renda e oportunidades para os brasileiros", concluiu Marinho.