Governo receberá 3 milhões de doses da Janssen válidas até dia 27

Vacina da Janssen contra covid-19 Dirk Waem/Belga/AFP - 30.04.2021

O Ministério da Saúde vai receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen com prazo de validade até 27 de junho e terá poucos dias para distribuir e aplicar todas as doses. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da Covid nesta quarta-feira (8).

A vacina é fabricada pela Janssen, que é o braço farmacêutico da companhia Johnson & Johnson, e é ministrada em dose única, diferentemente das outras vacinas aplicadas no Brasil atualmente.

A entrega faz parte de uma antecipação de doses negociadas entre o governo brasileiro e a fabricante. No total, 38 milhões de doses estão contratadas para entrega no último trimestre do ano. As 3 milhões de doses antecipadas sairão desse montante.

O governo ainda não precisa quando as doses chegarão ao país. A expectativa é que isso aconteça ainda nesta semana. Segundo Queiroga, ainda está pendente a liberação por parte do FDA (agência reguladora de medicamentos dos EUA) para exportação do lote.

"Temos que fazer uma estratégia pra aplicar essas doses muito rápido, para não perder vacinas. Se tardar, as 3 milhões de doses podem não ser mais úteis para nós, por conta da exiguidade do prazo", disse.

O Ministério da Saúde está em contato com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), que representa os estados, e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), dos municípios, para definir a melhor estratégia.