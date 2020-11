Governo reconhece necessidade de contratar geração de energia no AP 14 dos 16 municípios do Estado estão sem energia desde terça-feira, quando um incêndio atingiu uma subestação em Macapá Governo reconhece necessidade de contratar geração de energia no AP

Texto fala na contratação de 150 megawatt por 180 dias Needpix

O MME (Ministério de Minas e Energia) reconheceu nesta sexta-feira (6) a necessidade de contratação, "de forma célere, excepcional e temporária", de geração de energia elétrica para atender ao Estado do Amapá. Desde a noite de terça-feira (3), 14 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia, após um incêndio na subestação Macapá.

Em Portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, o MME atende a deliberação do CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico), que se reuniu extraordinariamente para avaliar o atendimento elétrico do Estado.

Segundo o texto, deverá ser contratada até 150 megawatt (MW), no município de Macapá (AP), por até 180 dias ou em prazo inferior se o CMSE reconhecer condição satisfatória para o Estado.

Leia mais: Aviões da FAB levam equipamentos e geradores para o Amapá

Além disso, a medida autoriza a contratação imediata de 40 MW de geração de energia elétrica. Caberá à Eletrobras Eletronorte a contratação do montante de geração termelétrica para atender a determinação da Portaria. A estatal também será responsável pelas obrigações decorrentes da contabilização e liquidação da energia no âmbito da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

Ainda de acordo com a portaria, as unidades geradoras a serem contratadas deverão ser implantadas na rede de distribuição e em local a ser definido pela CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), com apoio do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e da Eletrobras Eletronorte.

Os custos fixos e variáveis associados a essa geração de energia deverão ser autorizados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e serão cobertos por meio do encargo destinado à cobertura dos Custos do Serviço do Sistema.

Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a expectativa é de que em até 10 dias seja restabelecida 100% da energia no Amapá. Cerca de 900 mil pessoas vivem no Estado, e a estimativa é que 85% da população tenha sido atingida pelo apagão.

O fogo na terça-feira destruiu dois dos três transformadores da subestação. Um transformador poderá ser reparado, mas será preciso realizar um processo de purificação de óleo, um volume é de 45 mil litros.

A expectativa do MME era de que o nível de purificação do óleo fosse atingido ainda nesta noite, o que possibilitaria o restabelecimento da carga de cerca de 70% das necessidades elétricas das cidades atingidas.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.