Governo reconhece situação de emergência em cinco cidades

Defesa Civil Nacional se reuniu com representantes de municípios do Rio Grande do Norte MDR/Divulgação

Cinco municípios brasileiros tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal após chuvas intensas, inundações e vendavais. O documento está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (12) e cita as cidades de Ibateguara (AL), Alvarães (AM), Marquinho (PR), Touros (RN) e Três Cachoeiras (RS). A medida foi tomada para permitir que as cidades afetadas por desastres naturais possam receber mais recursos para lidar com os danos.

Na segunda-feira (11), a Defesa Civil Nacional montou um gabinete de operações no Rio Grande Norte em apoio às ações emergenciais no estado, atingido por chuvas intensas nos últimos dias. Até o momento, 19 cidades foram afetadas e já tiveram a situação de emergência reconhecida. São mais de 2.100 pessoas que precisaram sair temporariamente de suas residências. Mais de 1.500 estão desabrigadas.

No sábado (9), o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, se reuniu, na Prefeitura de Natal, com as defesas civis locais e alertou as prefeituras sobre a importância de cumprir as exigências previstas na legislação.

“Para o reconhecimento, é preciso que os municípios insiram seus decretos de situação de emergência em nosso sistema, o S2iD. Em Brasília, rapidamente, nós fazemos a análise e providenciamos a publicação da portaria. É um processo simples, tudo em formulário”, explicou o secretário.

Esta semana, apesar da diminuição no volume, a chuva persiste na costa leste do Nordeste, principalmente nos estados da Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Bahia, o que redobra a atenção na região.