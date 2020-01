Governo recorre de decisão que suspende resultados do Sisu

Pedido da AGU ainda não tem prazo para ser julgado Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

A polêmica em torno das inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificado) ganhou neste sábado (25) novo contorno. A AGU (Advocacia-Geral da União) confirmou que recorreu da decisão da Justiça Federal que impede a divulgação dos resultados do processo, prevista para a próxima terça-feira (28).

A suspensão de segurança, com o objetivo de anular a decisão judicial, foi ajuizada no TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), em São Paulo, e não há prazo para ser julgada. Mas a AGU solicitou urgência.

No pedido, a AGU alega que qualquer mudança ou suspensão de prazos no Sisu pode causar prejuízos incalculáveis às instituições de ensino e aos candidatos. Além disso, o órgão afirma que todas as provas dos 3,9 milhões de estudantes foram revisadas e que o problema atingiu apenas 0,15% dos exames.

Entenda a decisão que barrou a divulgação dos resultados do Sisu

Depois que o Ministério da Educação reconheceu, no dia seguinte ao resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que houve erro na correção das provas, vinte e quatro ações relacionadas aos exame foram protocoladas.

A ação movida pela Defensoria Pública da União e acatada pela Justiça Federal de São Paulo, cobra que o Ministério da Educação comprove que revisou as provas do Enem que tiveram inconsistência. E exige uma explicação sobre os parâmetros utilizados na correção.

Além disso, nessa sexta-feira (24), o Ministério Público Federal pediu a suspensão dos calendários do Sisu, que utiliza as notas do Enem para ingresso dos estudantes nas universidades públicas; do Fies, que possibilita o financiamento estudantil para cursos pagos e do PROUNI, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares.

Falha em notas do Enem ocorreu em duas etapas, diz gráfica

O Ministério Público quer que o Inep, responsável pela aplicação das provas, faça uma nova conferência dos gabaritos. E pede, ainda, uma auditoria no resultado do exame.

As inscrições para o Sisu terminam às 23h59 deste domingo (26). No primeiro semestre, serão ofertadas pouco mais de 237 mil vagas em 128 instituições de ensino em todo o país.