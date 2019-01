Governo reduzirá em 30% número de cargos na Secom, diz porta-voz Intenção, de acordo com Otávio Rêgo Barros, é promover a reestruturação para resultar em redução de gastos na estrutura do governo Governo promete reduzir em 30% número de cargos na Secom, diz porta-voz

O porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros Gazeta Digital

O governo do presidente Jair Bolsonaro promete reduzir em 30% a quantidade de cargos na Secretaria Especial de Comunicação (Secom), afirmou nesta terça-feira (22) o porta-voz Otávio Rêgo Barros. A intenção, de acordo com ele, é promover a reestruturação para resultar em redução de gastos na estrutura do governo.

A nova estrutura da Secom deve ser oficializada a partir do dia 30 de janeiro. Integrantes do governo já falaram sobre a intenção em promover cortes na secretaria e um "pente-fino" nos contratos, que envolvem comunicação institucional, publicidade e comunicação digital.

Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo" publicada no último dia 16, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, avaliou que administrações passadas puseram a comunicação a serviço de um "projeto de poder" e anunciou a revisão de todos os contratos da área, estimados em até R$ 400 milhões apenas na Secom.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados