Marcos Rogério Lopes, do R7

Governo retoma quartel em Sobral onde Cid Gomes levou dois tiros Na tarde de quarta-feira, o senador do Ceará foi baleado quando tentou romper um bloqueio dos amotinados pilotando uma retroescavadeira

Cid Gomes levou dois tiros ao desafiar amotinados TV Record

Após o motim que culminou com o senador Cid Gomes (PDT-CE) baleado, o 3º Batalhão da Polícia Militar em Sobral funciona normalmente nesta quinta-feira (20). Os PMs amotinados reivindicavam aumento de salário e ocupavam o local desde a noite de terça (18).

Por telefone, o batalhão confirmou ao R7 que antes do expediente desta quinta-feira os policiais responsáveis pelo motim aceitaram deixar o local. Antes, portanto, da chegada do Batalhão de Choque, que liberaria o prédio durante a manhã.

Na tarde de quarta-feira (19), Cid Gomes foi atingido por dois tiros quando tentou romper um bloqueio dos policiais e quis entrar no quartel pilotando uma retroescavadeira.

Pelas redes sociais, o governador Camilo Santana (PT) chamou de "inaceitável" a "extrema violência" praticada "por um grupo de policiais mascarados e amotinados".

Boletim médico

O senador Cid Gomes recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e segue para enfermaria nesta quinta-feira, segundo o boletim médico do Hospital do Coração de Sobral divulgado às 8h40.

Assinado pelo diretor técnico do hospital, Joaquim David Carneiro Neto, o boletim afirma que o quadro clínico do paciente evoluiu sem intercorrências "mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal".