Governo seleciona parques que podem ser adotados por empresas

A- A+

Projeto é defendido por Salles desde 2019 Marcelo Camargo/Agência Brasil - 09.02.2021

O Ministério do Meio Ambiente definiu as unidades de conservação da Amazônia Legal que vão participar da primeira etapa do Programa "Adote Um Parque". Podem participar do projeto empresas nacionais e estrangeiras.

Para as empresas nacionais, a adoção das unidades de conservação federais é limitada ao valor mínimo de R$ 50 por hectare. As estrangeiras, por sua vez, podem fazer aportes a partir de 10 euros, conforme a cotação da moeda no fechamento da proposta. A adoção da área pode ser prorrogada por até cinco anos.

O programa tem o objetivo de arrecadar recursos para a preservação de parques da Amazônia. Com a iniciativa, o governo espera obter R$ 3,2 bilhões para investir na conservação da floresta todos os anos. O lançamento do programa era prometido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, desde o ano passado.

Saiba quais unidades fazem podem ser adotadas

Reprodução/DOU