Governo Temer foi marcado por idas e vindas em decisões

Gestão de Michel Temer é marcada por recuos André Dusek/Estadão Conteúdo - 22.1.2018

A gestão do presidente Michel Temer foi marcada por polêmicas e muitas idas e vindas em suas decisões no planalto. Comportamento que virou meme nas redes sociais.

Nos dois anos, Temer se viu obrigado a recuar de decisões após repercussão negativa e a pressão popular. Muitas vezes, a pressão veio da própria base aliada no Congresso e no Judiciário. Entre esses recuos está a demissão do, na época, diretor-geral da Polícia Federal Fernando Segóvia, por pressão do Ministério Público. Segóvia teria chegado ao cargo pelas mãos de figurões do MDB, o que não pegou bem.

Outra nomeação que não deu certo foi a de Cristiane Brasil, filha do delator do mensalão Roberto Jefferson, ao Ministério do Trabalho. Cristiane foi duramente criticada pelos critérios de moralidade, segundo denúncias, ela teria questões com a Justiça trabalhista. A posse não ocorreu.

Também teve uma polêmica com relação ao decreto que liberava mineração em reserva na Amazônia, que provocou reação de ambientalistas não só no Brasil, mas em todo o mundo, até mesmo via redes sociais. Diante da pressão pública, que contou até com a Giselle Bündchen, Temer voltou atrás.

Para fechar seu mandato, a polêmica do indulto de Natal.

O indulto é um benefício concedido pela Constituição federal concedido por decreto presidencial. Em 2017, o texto gerou polêmica. Temer estabeleceu que só poderiam ser beneficiados pelo perdão pessoas condenadas a no máximo 12 anos e que, até 25 de dezembro de 2016, tivessem cumprido um quarto da pena, desde que não fossem reincidentes.

Entre os pontos polêmicos do decreto, o indulto estabeleceu um período máximo de condenação e reduz para um quinto o tempo de cumprimento da pena para os não reincidentes. De acordo com os críticos, beneficiaria condenados por corrupção.

O texto do indulto foi parar no STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu parte do texto do decreto, mas demorou para decidir sobre o tema. Em dezembro em 2018, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, chegou a anunciar no dia 27 de dezembro, durante café da manhã com jornalistas, que Temer assinaria o decreto até o dia 28, mas isso não ocorreu.

Às vésperas de encerrar seu mandato, o presidente Michel Temer informou a auxiliares ter desistido de assinar o indulto de Natal de 2018. Após idas e vindas sobre a decisão, Temer julgou melhor não tomar nenhuma iniciativa diante do fato de o Supremo Tribunal Federal (STF) não ter o concluído o julgamento da suspensão do indulto de 2017.

Foi a primeira vez em 30 anos que a Presidência da República que não foi emitido um decreto em favor de apenados por crimes não violentos que já cumpriram parte da pena.