Governo terá app para localizar informais e liberar auxílio de R$ 600

Ministro Onyx Lorenzoni diz que será lançado aplicativo para pagar auxílio de R$ 600 Fátima Meira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 30.07.2019

O ministro da cidadanial, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta sexta-feira (3) que lançará na terça-feira (7) um aplicativo para celulares para identificar trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo e tem direito de receber o R$ 600. O valor é uma das medidas para dar um alívio à crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Leia mais: Aprovação da PEC permite governo gastar até R$ 600 bilhões, diz Maia

"Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro quente, à diarista, de que ela, a partir da terça-feira, terá condições de fazer o seu cadastramento e, em poucas horas, vai receber os recursos para a manutenção de sua família", afirmou o ministro durante coletiva de imprensa.

Lorenzoni explicou ainda que a previsão é que esses trabalhadores comecem a receber o auxílio 48 horas após concluírem o cadastramento no aplicativo. "As pessoas vão poder baixar esse app no celular, sem nenhum ônus, ou pela internet ou através do celular e fazer o cadastramento."

Leia mais: Coronavírus: Onyx Lorenzoni pede que CRAS permaneçam abertos

Segundo o ministro, entre 15 milhões e 20 milhões de trabalhadores que têm direito ao auxílio não estão atualmente em nenhum cadastro do governo. "Deverá ser o aplicativo mais baixado do mundo. Teremos uma central de atendimento", afirmou Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal.