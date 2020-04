Do R7

Governo tira dúvidas sobre auxílios e novas regras para setor produtivo Página do Ministério da Economia reúne medidas para indústria, comércio e serviços no enfrentamento da crise gerada pelo coronavírus Governo tira dúvidas sobre medidas para o setor produtivo

Página traz informações para indústria, comércio e serviços Reprodução

O governo federal disponibilizou um conjunto de perguntas e respostas sobre as medidas tomadas para auxiliar o setor produtivo no enfrentamento da crise econômica trazida pela pandemia do novo coronavírus.

A página “Vamos Vencer: Medidas de Apoio ao Setor Produtivo” responde a dúvidas comuns dos empresários da índustria, comércio e serviços sobre auxílios financeiros oferecidos pelo governo e as novas regras implementadas por meio de medidas provisórias.

As informações são de interesse também dos trabalhadores e da população em geral. Entre os dados disponíveis, por exemplo, estão informações como:

- o adiamento do pagamento de impostos federais no Simples Nacional

- a suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e novas condições de parcelamento para pessoa física ou micro ou pequena empresa

- medidas excepcionais e temporárias para manutenção dos empregos

- regras excepcionais sobre concessão de férias

- linhas de crédito em condições especiais

As perguntas detalham principalmente quais são os benefícios e como é possível acessá-los. O visitante pode acessá-las clicando em um dos seis perfis disponíveis. A divisão é feita por setor (serviço, comércio e indústria) e pelo tamanho da empresa (pequeno e médio ou grande porte).

Segundo o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Da Costa, o material ajudará empresários a atravessar a crise. “É um compromisso nosso na área de crédito, na área tributária para que os empregos sejam preservados e os empresários passem por essa, cada dia mais fortes", afirmou em publicação divulgada pelo ministério.